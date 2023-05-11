В Іспанії знову заявили, що російські нафтопродукти потрапляють до Європи в обхід санкцій

Російські нафтопродукти, які під санкціями, можуть надходити до Європи опосередковано через треті країни. Зараз немає жодного способу перешкодити цьому процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Exolum Хорхе Ланца, яку приводить Reuters.

"Ні у нас, ні уряд Іспанії не має можливості відстежити первинне походження нафтопродуктів. Я думаю, що це може відбуватись", - йдеться у заяві.

Він додав, що російські нафтопродукти не потрапляють до Іспанії безпосередньо, але можуть потрапити до країни вже через треті країни, де їх можуть змішати з іншими нафтопродуктами.

Reuters пише, що Іспанія вимагатиме від Європейської комісії гарантійного сертифіката на весь імпорт, щоб визначити джерело нафтопродуктів, які постачають до Європи. Це дозволить гарантувати, що санкції проти РФ не вдасться обійти.

Ланц сказав, що Exolum підвищила вимоги до своїх контрагентів, зажадавши декларацію, яка гарантує, що продукція відповідає санкціям і не є російською.

Він додав, що компанія відмовилася від деяких поставок минулого року, коли в режимі санкцій ще залишалися сірі зони, але тепер обмеження стали чіткішими.

Exolum

Іспанська транснаціональна компанія, що надає послуги з транспортування та зберігання нафтопродуктів.