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В Іспанії закликали ЄС припинити імпорт російського дизпалива через треті країни

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Четвер 27 квітня 2023 19:17
В Іспанії закликали ЄС припинити імпорт російського дизпалива через треті країни Фото: Труби (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз має припинити імпорт російського дизельного палива до блоку через треті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора іспанської нафтової компанії Repsol Хосу Джона Імаза, яку приводить Reuters.

"Дизель із Росії продовжує надходити на європейський та іспанський ринки. До Європи його ввозили через треті країни, що робить його походження незрозумілим", - йдеться у заяві.

Європейський союз заборонив імпорт російської нафти та нафтопродуктів у рамках своїх санкцій проти Росії. Імаз закликав ЄС виявити твердість та забезпечити дотримання чинних обмежень.

"Ми просимо європейську владу припинити цей імпорт через посередників", - сказав він.

Нагадаємо, що поставки дизельного палива з Росії до Сінгапуру в березні досягли річного максимуму і, ймовірно, залишаться підвищеними у квітні.

Куба все частіше звертається до Росії і Мексики за нафтою, щоб полегшити гостру нестачу дизельного палива і бензину і доповнити запаси венесуельської нафти, яка скорочується.

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