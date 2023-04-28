Іспанія почала розслідування ввозу в країну російської нафти через треті країни

Уряд Іспанії оголосив про початок розслідування можливого ввезення російської нафти на територію країни через треті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

"За найменших підозр необхідно перевірити, чи надходять імпортовані продукти із зазначеного місця або з іншої країни, і чи не було будь-яких порушень", - пояснила міністерка з питань екологічного переходу Тереза Рібера.

Саме це побоювання спонукало Іспанію розслідувати можливе постачання на її територію нафти російського походження. Міністр заявила, що імпорт палива теоретично супроводжується документами, що підтверджують його походження.

Зазначимо, що Європейський союз заборонив імпорт російських нафтопродуктів на свою територію 5 лютого в рамках нового пакета санкцій, ухвалених у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Однак експерти та представники нафтової промисловості підозрюють, що Росія, яка звернулася до інших ринків, як-от Китай та Індія, як і раніше, експортує нафту в ЄС через треті країни, де її походження приховується.

Нагадаємо, раніше в Іспанії закликали ЄС припинити імпорт російського дизпалива через треті країни.

Крім того, постачання дизельного палива з Росії до Сінгапуру в березні досягли річного максимуму і, ймовірно, залишаться підвищеними у квітні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.