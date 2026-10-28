UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

В Іспанії зіткнулися два швидкісні поїзди: щонайменше 39 загиблих

12:23 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: поїзд компанії Renfe на залізничній станції в Іспанії (Getty Images)

Масштабна аварія сталася в провінції Толедо вранці 28 жовтня. Після зіткнення поїздів підтвердили десятки загиблих, а рух до Андалусії призупинили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанський телеканал Antena3.

За даними служби надзвичайних ситуацій автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, кількість загиблих становить щонайменше 39 осіб.

Представники Цивільної гвардії, які перебувають на місці події, повідомили, що внаслідок зіткнення перекинулися щонайменше чотири вагони.

Аварія сталася на ділянці між Лос-Єбенес і Урдою. За попередньою інформацією, яку джерела в Міністерстві транспорту передали іспанським медіа, поїзд AVE компанії Renfe міг врізатися ззаду в поїзд Iryo.

Після зіткнення два вагони Iryo зійшли з рейок.

Рух поїздів між Мадридом та Андалусією призупинили

Залізничний оператор Adif повідомив про аварію на швидкісній лінії між Лос-Єбенес і Урдою. Через інцидент рух поїздів у цьому районі зупинили в обох напрямках.

Обмеження стосуються сполучення між Мадридом, Сьюдад-Реалем та Андалусією. Компанія Renfe також підтвердила, що рух на лінії Мадрид - Андалусія перервали через зіткнення двох поїздів.

На місці події працюють екстрені служби та представники Цивільної гвардії. Вони з'ясовують обставини зіткнення й ліквідовують його наслідки.

Нагадаємо, 24 жовтня на автодорозі "Львів - Краковець" поблизу села Солиги Яворівського району зіткнулися рейсовий автобус "Еталон" і позашляховик Volkswagen Touareg.

Унаслідок ДТП травмувалися п'ятеро людей: обидва водії та троє пасажирів автобуса.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІспаніяДТПАварія