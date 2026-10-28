В Испании столкнулись два скоростных поезда: по меньшей мере 39 погибших

По данным службы чрезвычайных ситуаций автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, число погибших составляет не менее 39 человек.

Находящиеся на месте происшествия представители Гражданской гвардии сообщили, что в результате столкновения перевернулись по меньшей мере четыре вагона.

Авария произошла на участке между Лос-Ебенесом и Урдой. По предварительной информации, которую источники в Министерстве транспорта передали испанским медиа, поезд AVE компании Renfe мог врезаться сзади в поезд Iryo.

После столкновения два вагона Iryo сошли с рельсов.

Движение поездов между Мадридом и Андалусией приостановили

Железнодорожный оператор Adif сообщил об аварии на скоростной линии между Лос-Ебенесом и Урдой. Из-за инцидента движение поездов в этом районе остановили в обоих направлениях.

Ограничения касаются связи между Мадридом, Сьюдад-Реалем и Андалусией. Компания Renfe также подтвердила, что движение на линии Мадрид – Андалусия прервали из-за столкновения двух поездов.

На месте происшествия работают экстренные службы и представители Гражданской гвардии. Они выясняют обстоятельства столкновения и устраняют его последствия.