В Іспанії затримали ексзаступника секретаря РНБО Гладковського

В Іспанії правоохоронні органи затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Згідно з даними джерел РБК-Україна, мова йде про Олега Гладковського, який також обіймав раніше посаду голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу.

Гладковський розшукувався НАБУ ще з червня 2024-го. Наразі вирішується питання про його екстрадицію до України.

Справа Гладковського

Колишній посадовець підозрюється у зловживанні службовим становищем й декларуванні недостовірної інформації. Згідно з даними слідства, ексзаступник міністра оборони, директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння і військової техніки в змові з Гладковським у 2017 році організували закупівлю вантажних автомобілів "МАЗ 6317" за завищеними цінами.

Виробником автомобілів виступало дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2", що входить до групи пов'язаних компаній Корпорації "Богдан". Їх частки в статутному капіталі належали затриманому.

Компанія-виробник незаконно перевела на український бюджет витрати для збільшення рівня локалізації.

16 квітня 2024-го Гладковського було оголошено у розшук. Тоді ж НАБУ відзначало, що сума збитків державі через його діяльність склала більше 17 млн гривень.