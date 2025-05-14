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В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского

Среда 14 мая 2025 12:03
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В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского Фото: Олег Гладковский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

В Испании правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Согласно данным источников РБК-Украина, речь идет об Олеге Гладковском, который также занимал ранее должность главы Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Гладковский разыскивался НАБУ еще с июня 2024-го. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Украину.

Дело Гладковского

Бывший чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации. Согласно данным следствия, экс-заместитель министра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку грузовых автомобилей "МАЗ 6317" по завышенным ценам.

Производителем автомобилей выступало дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", входящее в группу связанных компаний Корпорации "Богдан". Их доли в уставном капитале принадлежали задержанному.

Компания-производитель незаконно перевела на украинский бюджет расходы для увеличения уровня локализации.

16 апреля 2024-го Гладковский был объявлен в розыск. Тогда же НАБУ отмечало, что сумма убытков государству из-за его деятельности составила более 17 млн гривен.

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