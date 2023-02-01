В Іспанії вже почали відновлювати Leopard для відправки в Україну, - ЗМІ

За інформацією видання, технічне обслуговування танків було доручено провести підряднику Santa Barbara Sistemas, який є одним з основних постачальників для іспанської армії. Компанія також займається збиранням танків Leopard 2E.

У виданні уточнюють, що компанія вже перевезла частину бойових машин із Сарагоси, де вони зберігалися 10 років, на свої заводи у Севільї.

При цьому терміни відновлення танків та їхнього відправлення в Україну поки не називають.