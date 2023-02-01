В Іспанії вже почали відновлювати Leopard для відправки в Україну, - ЗМІ

Іспанське оборонне підприємство вже почало відновлювати п'ять танків Leopard 2A4, які планується надіслати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.
За інформацією видання, технічне обслуговування танків було доручено провести підряднику Santa Barbara Sistemas, який є одним з основних постачальників для іспанської армії. Компанія також займається збиранням танків Leopard 2E.
У виданні уточнюють, що компанія вже перевезла частину бойових машин із Сарагоси, де вони зберігалися 10 років, на свої заводи у Севільї.
При цьому терміни відновлення танків та їхнього відправлення в Україну поки не називають.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що Іспанія хоче передати Україні від 4 до 6 танків Leopard 2A4 у рамках перших поставок.
Також ми писали, що Міноборони Іспанії анонсувало передачу Україні 20 бронетранспортерів M113.
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