Іспанія відправить Україні кілька десятків БТР M113: названо дату
Сьогодні,1 лютого Міністерство оборони Іспанії заявило, що відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.
Міністр оборони Маргарита Роблес оголосила, що БТР M113 відправиться до України вже наступного понеділка, 6 лютого.
Зокрема, Іспанія поставить в Україну близько двадцяти броньованих машин М113, відомих як Transporte Oruga Acorazados, як частину військової техніки для протидії російському наступу.
Нагадаємо, раніше Роблес заявила, що Уряд Іспанії планує відправити в Україну свої Leopard. Тому вони працюватимуть над підготовкою танків, які зберігаються на складах.
Пізніше міністр оборони Іспанії розповіла, коли Україна отримає танки Leopard.
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