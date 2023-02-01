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El País дізналося, скільки танків Іспанія хоче передати Україні в рамках перших поставок

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Мадрид, Середа 01 лютого 2023 08:25
El País дізналося, скільки танків Іспанія хоче передати Україні в рамках перших поставок Фото: Іспанія планує передати від чотирьох до шести танків в рамках першої допомоги (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Іспанія має намір передати Україні від чотирьох до шести відремонтованих танків Leopard 2A4. Йдеться про лише про перші постачання від країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання El País.

"Від чотирьох до шести Leopard 2A4. Саме стільки танків Іспанія планує поставити Україні", - пише видання, посилаючись на джерела в уряді.

При цьому ЗМІ зазначають, остаточна цифра залежатиме від стану 53 танків, які протягом десятиліття зберігаються в групі матеріально-технічного забезпечення № 41 у Сарагосі.

Наразі Міністерство оборони країни веде переговори з промисловістю щодо термінового відновлення танків.

Нагадаємо, 25 січня Іспанія офіційно підтвердила намір передати Україні танки Leopard.

Додамо, після чого глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що танки від Мадриду до України направляться вже навесні цього року.

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