В Испании уже начали восстанавливать Leopard для отправки в Украину, - СМИ

По информации издания, техническое обслуживание танков было поручено провести подрядчику Santa Barbara Sistemas, который является одним из основных поставщиков для испанской армии. Компания также занимается сборкой танков Leopard 2E.

В издании уточняют, что компания уже перевезла часть боевых машин из Сарагосы, где они хранились 10 лет, на свои заводы в Севильи.

При этом сроки восстановления танков и их отправки в Украину пока не называют.