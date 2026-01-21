В Іспанії вже друга ДТП із потягом за тиждень: майже 40 поранених і жертва

Аварія в Каталонії на північному сході Іспанії сталася лише через два дні після іншої масштабної залізничної катастрофи, яка забрала життя щонайменше 42 осіб, ще десятки людей тоді зазнали травм.

Як зазначає видання, рятувальники продовжували пошукові роботи серед уламків поїзда й у вівторок. Після попередньої трагедії в країні було оголошено триденну національну жалобу.

Рятувальні служби Каталонії уточнили, що з 37 постраждалих п’ятеро перебувають у важкому стані, ще шестеро дістали травми середньої тяжкості. На місце аварії направили близько 20 карет швидкої допомоги, постраждалих доправили до трьох лікарень у регіоні.

У матеріалі також зазначається, що серйозні аварії на залізниці в Іспанії трапляються відносно рідко, а мережа швидкісних залізниць загалом вважається надійною. Водночас приміські залізничні перевезення в країні регулярно стикаються з проблемами надійності.

За інформацією AP, аварія сталася поблизу міста Геліда, приблизно за 35 хвилин їзди від Барселони. Іспанський залізничний оператор ADIF повідомив, що захисна стіна, ймовірно, обвалилася через сильні дощі, які пройшли цього тижня. Рух поїздів на цій ділянці було скасовано.