В Испании уже второе ДТП с поездом за неделю: почти 40 раненых и жертва

Авария в Каталонии на северо-востоке Испании произошла всего через два дня после другой масштабной железнодорожной катастрофы, которая унесла жизни по меньшей мере 42 человек, еще десятки людей тогда получили травмы.

Как отмечает издание, спасатели продолжали поисковые работы среди обломков поезда и во вторник. После предыдущей трагедии в стране был объявлен трехдневный национальный траур.

Спасательные службы Каталонии уточнили, что из 37 пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро получили травмы средней тяжести. На место аварии направили около 20 карет скорой помощи, пострадавших доставили в три больницы в регионе.

В материале также отмечается, что серьезные аварии на железной дороге в Испании случаются относительно редко, а сеть скоростных железных дорог в целом считается надежной. В то же время пригородные железнодорожные перевозки в стране регулярно сталкиваются с проблемами надежности.

По информации AP, авария произошла вблизи города Гелида, примерно в 35 минутах езды от Барселоны. Испанский железнодорожный оператор ADIF сообщил, что защитная стена, вероятно, обвалилась из-за сильных дождей, которые прошли на этой неделе. Движение поездов на этом участке было отменено.