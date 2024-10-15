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В Іспанії викрили осіб, які в обхід санкцій постачали в РФ хімічні речовини і зброю, - Reuters

Фото: в Іспанії викрили осіб, які в обхід санкцій постачали в РФ хімічні речовини (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Іспанська поліція вилучила понад 13 тонн заборонених хімічних речовин. Ймовірно, вони могли прямувати до Російської Федерації попри санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, правоохоронці заарештували чотирьох ймовірних членів злочинного угруповання. У поліції заявили, що угруповання попри санкції, незаконно постачало хімічну продукцію в Росію через підставну компанію. Компанією керували "громадяни російського походження".

"Слідчі довели, що через цю компанію в минулому експортувалися хімічні речовини, що перебувають під міжнародними санкціями, деякі з яких є можливими прекурсорами для хімічної зброї", - сказано у заяві поліції.

При цьому не відомо, які саме хімікати було вилучено під час проведення операції. За даними Reuters, хімічні речовини були знайдені в контейнері в порту Барселони, а четверо підозрюваних заарештували в сусідніх селах.

Компанія з постачання - зареєстрована в Іспанії та створила "складну логістичну та фінансову мережу для експорту до Росії хімічної продукції". Вона мала дочірню компанію у Москві, яка і отримувала хімічні речовини. Окрім цього організатори мали підставні компанії у Вірменії й Киргизстані для маскування "справжнього призначення товарів".

 

Використання росіянами хімічної зброї

За даними української розвідки, Росія може застосовувати хімічну зброю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Також були повідомлення про застосування хімічної зброї російськими військами на напрямі фронту Бахмуту.

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