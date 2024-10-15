В Іспанії викрили осіб, які в обхід санкцій постачали в РФ хімічні речовини і зброю, - Reuters

За даними агентства, правоохоронці заарештували чотирьох ймовірних членів злочинного угруповання. У поліції заявили, що угруповання попри санкції, незаконно постачало хімічну продукцію в Росію через підставну компанію. Компанією керували "громадяни російського походження".

"Слідчі довели, що через цю компанію в минулому експортувалися хімічні речовини, що перебувають під міжнародними санкціями, деякі з яких є можливими прекурсорами для хімічної зброї", - сказано у заяві поліції.

При цьому не відомо, які саме хімікати було вилучено під час проведення операції. За даними Reuters, хімічні речовини були знайдені в контейнері в порту Барселони, а четверо підозрюваних заарештували в сусідніх селах.

Компанія з постачання - зареєстрована в Іспанії та створила "складну логістичну та фінансову мережу для експорту до Росії хімічної продукції". Вона мала дочірню компанію у Москві, яка і отримувала хімічні речовини. Окрім цього організатори мали підставні компанії у Вірменії й Киргизстані для маскування "справжнього призначення товарів".