В Испании разоблачили лиц, которые в обход санкций поставляли в РФ химические вещества и оружие, - Reuters

По данным агентства, правоохранители арестовали четырех вероятных членов преступной группировки. В полиции заявили, что группировка, несмотря на санкции, незаконно поставляла химическую продукцию в Россию через подставную компанию. Компанией руководили "граждане русского происхождения".

"Следователи доказали, что через эту компанию в прошлом экспортировались химические вещества, находящиеся под международными санкциями, некоторые из которых являются возможными прекурсорами для химического оружия", - говорится в заявлении полиции.

При этом неизвестно, какие именно химикаты были изъяты во время проведения операции. По данным Reuters, химические вещества были найдены в контейнере в порту Барселоны, а четверо подозреваемых были арестованы в соседних селах.

Компания по снабжению – зарегистрирована в Испании и создала "сложную логистическую и финансовую сеть для экспорта в Россию химической продукции". У нее была дочерняя компания в Москве, которая и получала химические вещества. Кроме этого у организаторов были подставные компании в Армении и Кыргызстане для маскировки "настоящего назначения товаров".