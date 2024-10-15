RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Испании разоблачили лиц, которые в обход санкций поставляли в РФ химические вещества и оружие, - Reuters

Фото: в Испании разоблачили лиц, которые в обход санкций поставляли в РФ химические вещества (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Испанская полиция изъяла более 13 тонн запрещенных химических веществ. Вероятно, они могли направляться в Российскую Федерацию несмотря на санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, правоохранители арестовали четырех вероятных членов преступной группировки. В полиции заявили, что группировка, несмотря на санкции, незаконно поставляла химическую продукцию в Россию через подставную компанию. Компанией руководили "граждане русского происхождения".

"Следователи доказали, что через эту компанию в прошлом экспортировались химические вещества, находящиеся под международными санкциями, некоторые из которых являются возможными прекурсорами для химического оружия", - говорится в заявлении полиции.

При этом неизвестно, какие именно химикаты были изъяты во время проведения операции. По данным Reuters, химические вещества были найдены в контейнере в порту Барселоны, а четверо подозреваемых были арестованы в соседних селах.

Компания по снабжению – зарегистрирована в Испании и создала "сложную логистическую и финансовую сеть для экспорта в Россию химической продукции". У нее была дочерняя компания в Москве, которая и получала химические вещества. Кроме этого у организаторов были подставные компании в Армении и Кыргызстане для маскировки "настоящего назначения товаров".

 

Использование россиянами химического оружия

По данным украинской разведки, Россия может использовать химическое оружие на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Также были сообщения о применении химического оружия русскими войсками по направлению фронта Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияВойна в УкраинеРоссийская Федерация