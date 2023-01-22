В Іспанії викрили незаконну схему експлуатації українських біженців

В Іспанії поліція ліквідувала мережу, яка експлуатувала українських біженців на нелегальних сигаретних фабриках і займалася контрабандою великої кількості тютюну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.de.
Як зазначає видання, Цивільна поліція Іспанії затримала учасників злочинної мережі, що займалася виготовленням сигарет та контрабандою тютюну у великих розмірах. На нелегальних фабриках українських біженців також експлуатували як працівників у нелюдських умовах.
У ході розслідування, в якому також брав участь Європол, 27 осіб були заарештовані в різних частинах Іспанії. Крім того, конфісковано 10 тонн тютюнового листя та 3,5 млн сигаретних пачок загальною вартістю 37,5 млн євро.
"Біженці, які втекли з України через російську загарбницьку війну та були "напхані" в притулках, працювали на трьох тютюнових фабриках, якими мережа керувала нелегально. Щоб їх не розкрили, їм не дозволяли залишати територію фабрики, і їм доводилося працювати у надзвичайно важких умовах", - йдеться у заяві поліції.
За даними видання, фабрики в регіоні Ла-Ріоха на півночі, у Севільї та Валенсії були оснащені машинами "передової технології" і могли виробляти 540 тисяч пачок сигарет на день. Тому сигарети продавалися по всій Іспанії та за кордоном. Є дані, що лідери мережі відмивали гроші у великих масштабах і жили "розкішним життям" на ексклюзивному пляжному курорті Марбелья на узбережжі Коста-дель-Соль.
Напередодні 2022 року РБК-Україна повідомляло, що іспанська поліція заарештувала човен із 4400 кг гашишу біля узбережжя південної Іспанії та заарештувала двох британських членів екіпажу, які, ймовірно, прямували до Латинської Америки.
Крім того, ми писали, що, за заявою міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес, Іспанія не змінить свою позицію щодо підтримки України через виявлення конвертів з вибуховою речовиною у посольствах.
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