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В Испании разоблачили незаконную схему эксплуатации украинских беженцев

Фото: Гражданская гвардия Испании арестовала преступную сеть по незаконному производству сигарет (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Испании полиция ликвидировала сеть, которая эксплуатировала украинских беженцев на нелегальных сигаретных фабриках и занималась контрабандой табака в больших размерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.de.

Как отмечает издание, Гражданская полиция Испании задержала участников преступной сети, занимавшейся изготовлением сигарет и контрабандой табака в больших размерах. На нелегальных фабриках украинских беженцев также эксплуатировали как работников в бесчеловечных условиях.

В ходе расследования, в котором также участвовал Европол, 27 человек были арестованы в разных частях Испании. Кроме того, конфисковано 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн сигаретных пачек общей стоимостью 37,5 млн евро.

"Беженцы, которые сбежали из Украины из-за российской захватнической войны и были "набиты" в приютах, работали на трех табачных фабриках, которыми сеть управляла нелегально. Чтобы их не раскрыли, им не разрешали покидать территорию фабрики, и им приходилось работать в чрезвычайно тяжелых условиях", - говорится в заявлении полиции.

По данным издания, фабрики в регионе Ла-Риоха на севере, в Севилье и Валенсии были оснащены машинами "передовой технологии" и могли производить 540 тысяч пачек сигарет в день. Поэтому сигареты продавались по всей Испании и за границей. Есть данные, что лидеры сети отмывали деньги в больших масштабах и жили "роскошной жизнью" на эксклюзивном пляжном курорте Марбелья на побережье Коста-дель-Соль.

Накануне 2022 года РБК-Украина сообщало, что испанская полиция арестовала лодку с 4400 кг гашиша у побережья южной Испании и задержала двух британских членов экипажа, предположительно направлявшихся в Латинскую Америку.

Кроме того, мы писали, что, по заявлению министра обороны Испании Маргариты Роблес, Испания не изменит свою позицию по поддержке Украины из-за обнаружения конвертов со взрывчатым веществом в посольствах.

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Испания