В Іспанії судитимуть дружину чинного прем'єра

Слідчий Хуан Карлос Пейнадо наказав Бегоньї Гомес негайно здати документи. Тепер дружина очільника уряду зобов’язана з’являтися до зали засідань двічі на місяць.

Підозрювану звинувачують у використанні свого статусу. Слідство вважає, що вона допомагала приватним компаніям отримувати вигідні державні контракти. Сама Гомес категорично заперечує будь-які правопорушення.

Загроза політичній кар'єрі чоловіка

Педро Санчес - один із небагатьох лівих лідерів, які залишилися при владі в Європі, йдеться у матеріалі. Прем'єр стверджує, що справу сфабрикували й називає це кампанією правих сил, мета якої - усунути його з посади.

Адвокати Гомес вже готують апеляцію й оскаржуватимуть вилучення паспорта. Тим часом Соціалістична партія назвала процес "судовим та політичним переслідуванням".

Кого ще підозрюють у корупції

Бегонья Гомес - не єдина фігурантка гучних розслідувань. Під підозрою опинилися близькі соратники прем’єра:

колишній міністр транспорту;

третій лідер Соціалістичної партії;

низка посадовців, відповідальних за закупівлі.

Справи стосуються ймовірних "відкатів" у різних сферах. Йдеться про контракти на нафту і газ, а також махінації із закупівлею захисних масок під час пандемії. Усі фігуранти своєї провини не визнають.