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В Испании будут судить жену действующего премьера

04:56 21.06.2026 Вс
2 мин
В чем обвиняют вторую половинку Педро Санчеса?
aimg Филипп Бойко
Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)

Супруга премьер-министра Испании Бегонья Гомес предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Судья уже запретил ей покидать территорию страны и изъял загранпаспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Следователь Хуан Карлос Пейнадо предписал Бегонье Гомес немедленно сдать документы. Теперь супруга главы правительства обязана дважды в месяц являться в зал заседаний.

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Подозреваемую обвиняют в злоупотреблении своим статусом. Следствие считает, что она помогала частным компаниям получать выгодные государственные контракты. Сама Гомес категорически отрицает какие-либо правонарушения.

Угроза политической карьере мужа

Педро Санчес - один из немногих левых лидеров, оставшихся у власти в Европе, говорится в материале. Премьер утверждает, что дело сфабриковано, и называет это кампанией правых сил, цель которой - отстранить его от должности.

Адвокаты Гомеса уже готовят апелляцию и будут оспаривать изъятие паспорта. Между тем Социалистическая партия назвала процесс "судебным и политическим преследованием".

Кого еще подозревают в коррупции

Бегонья Гомес - не единственная фигурантка громких расследований. Под подозрением оказались близкие соратники премьера:

  • бывший министр транспорта;
  • третий лидер Социалистической партии;
  • ряд чиновников, ответственных за закупки.

Дела касаются предполагаемых "откатов" в различных сферах. Речь идет о контрактах на нефть и газ, а также о махинациях с закупкой защитных масок во время пандемии. Все фигуранты своей вины не признают.

Кого еще из европейских политиков подозревают в коррупции

Сейчас у сербского президента Вучича большие проблемы: протестующие требуют его отставки. Граждане обвиняют правительство и президента в коррупционных махинациях.

Бывший премьер Венгрии Орбан может оказаться под судом. Новый премьер Венгрии пригласил прокуроров ЕС для расследования коррупции времен своего предшественника.

Даже к президенту Франции Макрону приходили с обысками. В Елисейском дворце провели обыски в связи с делом о финансовых махинациях.

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