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В Іспанії суд звинувачує пенсіонера в причетності до розсилки листів з вибухівкою

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Іспанія, Субота 28 січня 2023 04:44
В Іспанії суд звинувачує пенсіонера в причетності до розсилки листів з вибухівкою Фото: суд Іспанії заарештував підозрюваного в розсилці конвертів з вибухівкою (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Суд в Іспанії помістив під варту пенсіонера, підозрюваного в розсилці поштових конвертів з вибухівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Підозрюваному 74 роки, його ім’я не розголошують. Суд пред’явив підозрюваному обвинувачення в терористичних злочинах, спрямованих на те, щоб "змусити Мадрид припинити підтримку Києва в боротьбі проти російської агресії".

Чоловіка заарештували, бо, за думкою суду, він може втекти на російську територію за допомогою громадян Росії. У разі визнання його винним, йому загрожуватиме до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що російських агентів підозрюють у керівництві ультраправим угрупованням, яке розсилало вибухівку в Іспанії.

Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриді надійшов конверт, який вибухнув у руках коменданта. Він отримав незначні поранення та був госпіталізований.

Інший пакет з вибухівкою відправили також компанії Instalaza, яка виробляє зброю, яку відправляє Україна.

Загалом в Іспанії виявили вже шість конвертів з вибухівкою.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ще кілька представництв України за кордоном отримали листи з конкретними погрозами.

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