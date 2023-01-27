В Іспанії розповіли, коли направлять танки Leopard до України

Сьогодні, 27 січня, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що країна вже узгодила питання з відправкою танків Leopard Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Espanol.
За словами
Кількість танків, що Іспанія готова передати українській армії, Міністр оборони не вказала.
Нагадаємо, 25 січня Іспанія офіційно підтвердила намір передати Україні танки Leopard.
Після чого Роблес заявила, що Іспанія почне працювати над підготовкою танків Leopard для подальшої передачі Україні.
Про те, скільки танків може отримати українська армія – розповідає РБК-Україна.
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