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Іспанія офіційно підтвердила намір передати Україні танки "Леопард"

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Мадрид, Середа 25 січня 2023 15:54
Іспанія офіційно підтвердила намір передати Україні танки "Леопард" Фото: Маргарита Роблес, голова Міноборони Іспанії (Getty Image)
Автор: Марія Кучерявець

Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва після того, як Берлін погодився на їх постачання та заявив, що союзники по НАТО можуть зробити те саме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес, яку цитує Reuters.

Вона зазначила, що Мадрид діятиме в координації зі своїми західними союзниками, щоб допомогти Україні відбити вторгнення Росії.

«Іспанія готова, у рамках цієї координації, працювати з нашими союзниками, щоб зробити все необхідне, включаючи відправку Leopard 2, навчання використанню цих танків, а також допомогу в їх утриманні", - заявила Роблес.

Своєю чергою Reuters з посиланням на аналітиків додає, що, Іспанія має 108 танків Leopard 2A4 (які є стандартною моделлю для багатьох європейських країн, і на яких українські танкісти можуть проходити стандартну підготовку).

Вказано, що близько половини іспанських танків наразі знаходяться в північноафриканських анклавах Сеута і Мелілья, а 53 танки законсервовані на військовій базі в Сарагосі і потребують переобладнання.

Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило Reuters, що Іспанія вже оцінила потреби в капітальному ремонті машин, Німеччина і Україна погодилися з вартістю, яка буде сплачена зі спеціального фонду, і що танки можуть бути приведені в бойову готовність протягом двох місяців.

Видання додає, що танки можуть бути перевезені суходолом через всю Європу бортовими вантажівками на що може піти близько тижня.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що Іспанія за місяць може відремонтувати танки Leopard для їхнього відправлення в Україну.

Додамо, сьогодні журналісти також повідомили, що Іспанія готова приєднатися до танкового альянсу з Leopard 2 для України і Мадрид може поставити Києву 53 танки німецького зразка.

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