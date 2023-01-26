ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іспанія почне працювати над підготовкою Leopard для передачі Україні, - глава Міноборони

Новость на русском →
Мадрид, Четвер 26 січня 2023 16:38
Іспанія почне працювати над підготовкою Leopard для передачі Україні, - глава Міноборони Фото: Маргарита Роблес, голова Міноборони Іспанії (Getty Image)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Іспанії планує відправити в Україну свої Leopard 2. Тому Міноборони країни працюватиме над підготовкою танків, які наразі зберігаються на складах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес, яку цитує місцеве видання Heraldo.es.

"У Сарагосі є Leopard 2A4, які вже давно не використовуються, і ми збираємося перевірити, які з них можуть бути введені в експлуатацію для передачі Україні", - заявила Роблес.

За її словами, точна кількість для відправки танків від Іспанії українцям буде визначена після переговорів щодо цього спільно з іншими країнами-союзниками.

При цьому міністр відмовилася вступати в полеміку з деякими членами уряду, які виступають проти постачання танків Україні і підкреслила, що метою цих постачань є захист українців.

"Іспанія твердо віддана миру. Ми хочемо миру і розуміємо, що найкращий спосіб зробити ставку на мир - скоординована передача техніки для оборони", - підсумувала Роблес.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Іспанії вже підтверджувала намір передати Україні танки Leopard 2. Всього Мадрид має 108 таких танків, з яких 53 законсервовані на військовій базі в Сарагосі і потребують переобладнання.

Додамо, раніше в ЗМІ повідомляли, що Іспанія за місяць може відремонтувати танки Leopard для їхнього відправлення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Мадрид Військова допомога
NEWS
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла