В Іспанії курортну Майорку накрив потужний снігопад

Як повідомляється, у деяких частинах північної Майорки за добу випало близько метра снігу. Очікується, що морози триватимуть до 1 березня.

За даними метеослужби, сніг супроводжувався сильним вітром із поривами до 117 кілометрів на годину та сильними дощами.

На Майорці через шторм, що приніс дощ та сніг, були перебої з електропостачанням, перекриття п’ятнадцяти доріг та розлив потоків по всьому острову.

The Spanish island of Mallorca is known for its sun, sea and sand, right?



Well here it is covered in snow after it was hit by Storm Juliette. The freezing conditions are expected to last until 1 March. pic.twitter.com/sXRQQOp4lQ