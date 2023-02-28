В Іспанії курортну Майорку накрив потужний снігопад
У вівторок, 28 лютого, курортний острів Майорка в Іспанії накрив потужний снігопад, після того, як шторм "Джульєтта" приніс низькі температури та сильні вітри в іспанські регіони з м'яким кліматом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
Як повідомляється, у деяких частинах північної Майорки за добу випало близько метра снігу. Очікується, що морози триватимуть до 1 березня.
За даними метеослужби, сніг супроводжувався сильним вітром із поривами до 117 кілометрів на годину та сильними дощами.
На Майорці через шторм, що приніс дощ та сніг, були перебої з електропостачанням, перекриття п’ятнадцяти доріг та розлив потоків по всьому острову.
The Spanish island of Mallorca is known for its sun, sea and sand, right?— euronews (@euronews) February 28, 2023
Well here it is covered in snow after it was hit by Storm Juliette. The freezing conditions are expected to last until 1 March. pic.twitter.com/sXRQQOp4lQ
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 19 лютого в Карпатах було зафіксовано майже двохметровий шар снігу.
Також раніше ми писали, що у Румунії тисячі помешкань залишилися без світла внаслідок потужного снігопаду.
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