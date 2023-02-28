В Іспанії курортну Майорку накрив потужний снігопад

У вівторок, 28 лютого, курортний острів Майорка в Іспанії накрив потужний снігопад, після того, як шторм "Джульєтта" приніс низькі температури та сильні вітри в іспанські регіони з м'яким кліматом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

Як повідомляється, у деяких частинах північної Майорки за добу випало близько метра снігу. Очікується, що морози триватимуть до 1 березня.

За даними метеослужби, сніг супроводжувався сильним вітром із поривами до 117 кілометрів на годину та сильними дощами.

На Майорці через шторм, що приніс дощ та сніг, були перебої з електропостачанням, перекриття п’ятнадцяти доріг та розлив потоків по всьому острову.