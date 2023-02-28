В Испании курортную Майорку накрыл мощный снегопад
Во вторник, 28 февраля, курортный остров Майорка в Испании накрыл мощный снегопад после того, как шторм "Джульетта" принес низкие температуры и сильные ветры в испанские регионы с мягким климатом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
Как сообщается, в некоторых частях северной Майорки в сутки выпало около метра снега. Ожидается, что морозы продлятся до 1 марта.
По данным метеослужбы, снег сопровождался сильным ветром с порывами до 117 км/ч и сильными дождями.
На Майорке из-за шторма, принесшего дождь и снег, были перебои с электроснабжением, перекрытие пятнадцати дорог и разлив потоков по всему острову.
The Spanish island of Mallorca является известным для его Sun, sea and sand, right?— euronews (@euronews) February 28, 2023
Well here it is covered in snow after it was hit by Storm Juliette. Freezing conditions expected to last until 1 March. pic.twitter.com/sXRQQOp4lQ
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 19 февраля в Карпатах был зафиксирован почти двухметровый слой снега .
Также ранее мы писали, что в Румынии тысячи жилищ остались без света из-за мощного снегопада.
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