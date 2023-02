В Испании курортную Майорку накрыл мощный снегопад

Как сообщается, в некоторых частях северной Майорки в сутки выпало около метра снега. Ожидается, что морозы продлятся до 1 марта.

По данным метеослужбы, снег сопровождался сильным ветром с порывами до 117 км/ч и сильными дождями.

На Майорке из-за шторма, принесшего дождь и снег, были перебои с электроснабжением, перекрытие пятнадцати дорог и разлив потоков по всему острову.

The Spanish island of Mallorca является известным для его Sun, sea and sand, right?



Well here it is covered in snow after it was hit by Storm Juliette. Freezing conditions expected to last until 1 March. pic.twitter.com/sXRQQOp4lQ