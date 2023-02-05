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У Румунії вирує хуртовина: тисячі споживачів уже без світла

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Румунія, Неділя 05 лютого 2023 20:08
У Румунії вирує хуртовина: тисячі споживачів уже без світла Фото: великі снігопади в Румунії залишили без світла тисячі домівок (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

У Румунії тисячі домогосподарств залишилися без світла внаслідок потужного снігопаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання Digi24.

Як зазначає видання, хуртовина накрила близько половини території країни, найбільш відчутні наслідки - у гірських районах. Деякі дороги повністю перекрили через замети й повалені дерева.

Метеорологи оголосили жовтий код хуртовини та снігопадів у горах і на сході країни, де швидкість вітру перевищує 70 км/год, а сніг ускладнює видимість. Крім того, всю країну накриває холодна хвиля, температура повітря може опускатися до -20 градусів за Цельсієм, що триватиме до 10 лютого.

Найскладніша ситуація у повіті Альба, в Апусенах - гірському масиві на заході, та масиві Себеш, які є південною частиною Карпат. Там у ніч з суботи на неділю зафіксували проблеми на десятках трансформаторних станцій, що забезпечують живлення для близько 4 тисяч споживачів, та багатьох лініях електропередач.

У кількох випадках рятувальникам довелося витягати із заметів авто з людьми, які застрягли на дорозі. За 24 години румунські гірські рятувальники отримали понад 100 викликів. Вони врятували 118 осіб, з яких 57 передали бригадам швидкої допомоги для госпіталізації.

У Румунії вирує хуртовина: тисячі споживачів уже без світла

Метеослужба вважає, що попереду - найхолодніший для країни період цієї зими, температура повітря в гірських районах може знизитися до -15.

Також Salvamont Romania - гірська служба порятунку - звертає увагу на небезпеку сходження лавин. У горах Фегераш, на висоті понад 1800 м, ризик сходження лавин є максимальним - 5 із 5. Рятувальники попереджають туристів про небезпеку.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що лавинна ситуація на заході Австрії залишається вкрай напруженою: з п'ятниці під лавинами в Тіролі та Форарльберзі загинули вісім людей.

Крім того, ми писали, що у Києві через снігопад комунальники працюють в посиленому режимі.

Як повідомлялося, в Карпатах сьогодні, 5 лютого, вирує негода, зафіксували 20 градусів морозу. Рятувальники закликають утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні в Україні очікується невеликий мокрий сніг. Крім того, посиляться морози, місцями очікується ожеледиця.

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