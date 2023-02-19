У Карпатах випало майже два метри снігу: фото

Фото: в Карпатах випало майже два метри снігу (t.me/dsns_telegram)

Сьогодні, 19 лютого, в Карпатах було зафіксовано майже двохметровий шар снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в горах зберігаються складні погодні умови. "Сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу", - заявили в ДСНС. Фото: в Карпатах випало майже два метри снігу (t.me/dsns_telegram) Крім того, рятувальники закликали українців не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами.