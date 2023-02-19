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У Карпатах випало майже два метри снігу: фото

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Карпати, Неділя 19 лютого 2023 17:55
У Карпатах випало майже два метри снігу: фото Фото: в Карпатах випало майже два метри снігу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 лютого, в Карпатах було зафіксовано майже двохметровий шар снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в горах зберігаються складні погодні умови.

"Сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу", - заявили в ДСНС.

Фото: в Карпатах випало майже два метри снігу (t.me/dsns_telegram)

Крім того, рятувальники закликали українців не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами.

Нагадаємо, раніше українців попередили про сніголавинну небезпеку.

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ДСНС Снігопад Карпаты
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