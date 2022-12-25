В Іспанії через сильну зливу автобус впав в річку: є жертви

Як повідомляє видання, близько 21:20 до екстренної служби надійшов дзвінок про те, що автобус, який щойно впав в річку "наповнюється водою".

Автобус компанії Monbus, який прибув з в'язниці Монтерросо та прямував до міста Віго, з’їхав із дороги та впав у річку Лерез з висоти 75 метрів над рівнем моря.

Цивільний захист Іспанії повідомив, що вчора

Внаслідок ДТП вижило лише двоє людей: водій та один з пасажирів. Після розмови з водієм, екстренні служби не змогли встановити точну кількість людей в салоні, тому наразі не відомо одна чи дві людини вважаються зниклими безвісти, проте повідомили, що 5 людей загинули.