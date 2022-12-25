В Іспанії через сильну зливу автобус впав в річку: є жертви

Вчора, 24 грудня, в іспанському місті Понтеведра автобус впав у річку, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, ще одного вважають зниклим безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Як повідомляє видання, близько 21:20 до екстренної служби надійшов дзвінок про те, що автобус, який щойно впав в річку "наповнюється водою".
Автобус компанії Monbus, який прибув з в'язниці Монтерросо та прямував до міста Віго, з’їхав із дороги та впав у річку Лерез з висоти 75 метрів над рівнем моря.
Цивільний захист Іспанії повідомив, що вчора
Внаслідок ДТП вижило лише двоє людей: водій та один з пасажирів. Після розмови з водієм, екстренні служби не змогли встановити точну кількість людей в салоні, тому наразі не відомо одна чи дві людини вважаються зниклими безвісти, проте повідомили, що 5 людей загинули.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення потяга з легковиком загинули водій та його 8-річна дочка. Поліцейські наразі встановлюють всі обставини аварії.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Миколаївській області автомобіль впав з мосту. П'ятеро людей загинули, з них двоє дітей.
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