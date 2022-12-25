В Испании из-за сильного ливня автобус упал в реку: есть жертвы

Как сообщает издание, около 21:20 в экстренную службу поступил звонок о том, что только что упавший в реку автобус "наполняется водой".

Автобус компании Monbus, который прибыл из тюрьмы Монтерросо и направлялся в Виго, съехал с дороги и упал в реку Лерез с высоты 75 метров над уровнем моря.

Гражданская защита Испании сообщила, что вчера

В результате ДТП выжили только два человека: водитель и один из пассажиров. После разговора с водителем, экстренные службы не смогли установить точное количество людей в салоне, поэтому пока неизвестно один или два человека числятся пропавшими без вести, однако сообщили, что 5 человек погибли.