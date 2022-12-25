В Испании из-за сильного ливня автобус упал в реку: есть жертвы

Вчера, 24 декабря, в испанском городе Понтеведра автобус упал в реку, в результате чего погибли пять человек, еще одного считают пропавшим без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .
Как сообщает издание, около 21:20 в экстренную службу поступил звонок о том, что только что упавший в реку автобус "наполняется водой".
Автобус компании Monbus, который прибыл из тюрьмы Монтерросо и направлялся в Виго, съехал с дороги и упал в реку Лерез с высоты 75 метров над уровнем моря.
Гражданская защита Испании сообщила, что вчера
В результате ДТП выжили только два человека: водитель и один из пассажиров. После разговора с водителем, экстренные службы не смогли установить точное количество людей в салоне, поэтому пока неизвестно один или два человека числятся пропавшими без вести, однако сообщили, что 5 человек погибли.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения поезда с легковушкой погибли водитель и его 8-летняя дочь. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Николаевской области автомобиль упал с моста. Пять человек погибли, из них двое детей.
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