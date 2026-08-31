Іспанія звинуватила Росію у міграційній кризі в Сеуті
Масовий наплив мігрантів у Сеуту наприкінці липня міг початися через дезінформацію, поширену російськими соцмережами. Також до цього "доклали руку" ізраїльські ЗМІ та ультраправа міжнародна організація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в інтерв'ю радіостанції Cadena SER.
Санчес звинувачує Росію
За словами Санчеса, фейки будувалися навколо перекручування рішення Верховного суду Іспанії від 8 липня. А саме - поширювалася брехлива інформація: нібито мігрантів, які доберуться до Сеути, неможливо депортувати.
Санчес каже, що ці новини поширювалися в соціальних мережах, пов’язаних з:
- Росією,
- Ізраїлем,
- ультраправою міжнародною організацією, яка завжди використовує тему міграції не лише для нападів на Іспанію, а й на Європу.
Він наголосив, що розслідування причин кризи триває. Тому він не може стверджувати, що за цим стоїть конкретна держава.
"На жаль, ми не маємо повного уявлення про те, що сталося, і продовжуємо розслідування, але уряд має діяти, спираючись на достовірні факти", - каже Санчес.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заперечив звинувачення Санчеса та натомість звинуватив його у брехні.
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков коротко відповів, що Росія нібито непричетна до міграційної кризи в Сеуті.
Раніше РБК-Україна писало, що 19 серпня близько 60 мігрантів дісталися материкової Іспанії. Інцидент стався у провінції Мурсія.
Також повідомлялося, що у Сеуті сотні мігрантів влаштували протест на міському пляжі, вимагаючи притулку в Іспанії.
Крім того, напиркінці липня міграційна криза в іспанському анклаві Сеута різко загострилася. До міста за добу прорвалися близько 60 тисяч людей. Це майже дві третини від звичайної чисельності населення міста.