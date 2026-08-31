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Испания обвинила Россию в миграционном кризисе в Сеуте

22:09 31.08.2026 Пн
2 мин
Российская пропаганда помогала разжигать кризис
aimg Елена Бджола
Испания обвинила Россию в миграционном кризисе в Сеуте Фото: мигранты в испанской Сеуте (Getty Images)
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Массовый наплыв мигрантов в Сеуту в конце июля мог начаться из-за дезинформации, распространенной российскими соцсетями. Также к этому "приложили руку" израильские СМИ и ультраправая международная организация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Испании Педро Санчеса в интервью радиостанции Cadena SER.

Санчес обвиняет Россию

По словам Санчеса, фейки строились вокруг перекручивания решения Верховного суда Испании от 8 июля. А именно - распространялась лживая информация: якобы мигрантов, которые доберутся до Сеуты, невозможно депортировать.

Санчес говорит, что эти новости распространялись в социальных сетях, связанных с:

  • Россией,
  • Израилем,
  • ультраправой международной организацией, всегда использующей тему миграции не только для нападений на Испанию, но и на Европу.

Он подчеркнул, что расследование причин кризиса продолжается. Поэтому он не может утверждать, что за этим стоит конкретное государство.

"К сожалению, мы не имеем полного представления о случившемся и продолжаем расследование, но правительство должно действовать, опираясь на достоверные факты", - говорит Санчес.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отрицал обвинения Санчеса и обвинил его во лжи.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков коротко ответил, что Россия якобы непричастна к миграционному кризису в Сеуте.

Ранее РБК-Украина писало, что 19 августа около 60 мигрантов добрались до материковой Испании. Инцидент произошел в провинции Мурсия.

Также сообщалось, что в Сеуте сотни мигрантов устроили протест на городском пляже, требуя убежища в Испании.

Кроме того, в конце июля миграционный кризис в испанском анклаве Сеута резко обострился. В город за сутки прорвались около 60 тысяч человек. Это почти две трети обычной численности населения города.

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