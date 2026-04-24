Іспанія звинуватила ЄС у "подвійних стандартах" щодо України та Близького Сходу

Ризики для легітимності ЄС

Виступаючи на неформальному саміті на Кіпрі, Санчес попередив лідерів країн блоку, що відсутність рішучих кроків щодо Ізраїлю послаблює європейський проєкт.

За його словами, Європа ризикує втратити легітимність не лише на міжнародній арені, а й в очах власних громадян.

"На жаль, є уряди, які підтримують це, а є й інші, які проти, немає єдності з цього питання. Результат призводить до послаблення нашої легітимності та нашої довіри, коли йдеться про захист справ, таких же справедливих, як і справа України", - наголосив іспанський прем’єр.

Питання подвійних стандартів

Санчес звернув увагу на те, що стаття 2 угоди про асоціацію з Ізраїлем вимагає поваги до міжнародного та гуманітарного права.

На його думку, Ізраїль порушує ці норми в Газі, Лівані та на Західному березі, що потребує негайної реакції, включаючи можливе призупинення дії угоди.

Він підкреслив, що ЄС не може демонструвати єдність у підтримці України, яка зазнала вторгнення, і при цьому ігнорувати аналогічні порушення на Близькому Сході.

Бездіяльність, за словами Санчеса, веде до світу, де панує "закон найсильнішого".