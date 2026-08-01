Испания построит барьер на границе Сеуты после прорыва 60 тысяч мигрантов

Испания установит 500-метровый сдерживающий барьер на морской границе между своим анклавом Сеута и соседним Марокко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Власти объявили об установлении защитного барьера протяженностью 500 метров на морском участке границы Сеуты из Марокко. Это реакция на массовый прорыв, когда в анклав за короткое время попали десятки тысяч человек.

Сколько человек погибло

Число жертв при попытке пересечь границу возросло до 67 - часть людей утонула, остальные погибли в давке у волнореза. По данным властей Сеуты, которые приводит Sky News, могли погибнуть до 86 человек.

По данным МВД Испании, большинство мигрантов уже вернулись в Марокко. Несколько истощенных людей, которые в субботу утром доплыли до городского пляжа Тарахаль, солдаты сопровождали обратно через границу.

Премьер-министр Испании Педро Санчес подверг критике реакцию ряда лидеров ЕС на события в Сеуте. По его словам, призывы временно исключить Испанию из Шенгенской зоны были "подтолкнуты предубеждениями, фейковыми новостями, невежеством или политическими интересами".

Позиция по Марокко

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка защитил правительство в Рабате, отметив, что именно сотрудничество с соседями позволило Испании изменить ситуацию к лучшему за 24 часа.

"Марокко не представляет угрозы для Сеуты или остальной Испании. Это надежный партнер", - заявил министр.

В то же время сотни мигрантов, недавно пересекших границу, в субботу вернулись в Марокко. Репортеру Associated Press они рассказали, что идут "по собственному желанию" после, по их словам, унизительного обращения с испанской стороны.