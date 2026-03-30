Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іспанія закрила небо для літаків США, що атакують Іран

15:45 30.03.2026 Пн
2 хв
Американським літакам доведеться оминати Іспанію на шляху до цілей на Близькому Сході
aimg Марія Науменко
Фото: міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес (Getty Images)

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країна закрила свій повітряний простір для американських літаків, які беруть участь в ударах по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: На Близькому Сході вже 50 000 солдатів США, - NYT

Таким чином Мадрид пішов ще далі після попередньої відмови дозволити США використання спільних військових баз.

"Ми не даємо дозволу ані на використання військових баз, ані на використання повітряного простору для дій, пов’язаних із війною в Ірані", - наголосила вона.

Як зазначає El Pais із посиланням на військові джерела, закриття повітряного простору змушує американські військові літаки оминати Іспанію на шляху до цілей на Близькому Сході.

Водночас це рішення не поширюється на надзвичайні ситуації.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо, коментуючи можливий вплив цього рішення на відносини зі США, заявив, що воно є частиною раніше ухваленої позиції уряду - не брати участі і не сприяти війні, яку в Мадриді вважають розпочатою в односторонньому порядку та всупереч міжнародному праву.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше вже був одним із найактивніших критиків атак США та Ізраїлю на Іран. Він називав ці удари безрозсудними та незаконними.

Нагадаємо, Іспанія раніше відмовилася підтримувати операцію США проти Ірану, через що американцям довелося вивести літаки з іспанських баз.

Як повідомляла міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, із військових баз у Морон-де-ла-Фронтера в Севільї та Роті в Кадісі США вивезли близько 12 літаків-заправників KC-135.

Після цього президент США Дональд Трамп наказав припинити всі відносини з Іспанією через її відмову надати американській стороні доступ до військових баз.

