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Іспанія вже підготувала понад 5 тисяч українських військових, - Міноборони

Фото: міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З осені 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових в межах місії ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес під час зустрічі з українськими військовими, які проходять навчання у місті Толедо.

Роблес наголосила, що "солідарність, підтримка і відданість Іспанії Україні залишаються непохитними, як і з самого початку вторгнення Росії".

Вона також нагадала про жорстокість цієї війни, "особливо в ці дні, коли українське цивільне населення стає жертвами атак, які є неприйнятними з будь-якого погляду, оскільки вони порушують всі норми права війни та гуманітарного права".

"Іспанія надсилає в Україну все, що ми можемо в межах можливостей Іспанії, і з погляду підготовки іспанські військові є надзвичайно важливими. Я дуже пишаюся тією роботою, яку вони виконують, і вдячна за неї", - зазначила глава Міноборони країни.

За її словами, з осені 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових. У навчанні взяли участь близько 2500 іспанських інструкторів.

Допомога Україні від Іспанії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія надала Україні 600 мільйонів євро військової допомоги, включаючи зброю, боєприпаси, засоби зв'язку та розвідки, а також медичне обладнання.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський заявив, що Іспанія надасть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

У липні стало відомо, що Іспанія почала передачу Україні нової партії військової допомоги. До неї входять 10 бойових танків Leopard 2А4, кілька екскаваторів і велика кількість протитанкових ракет.

Крім того, в Міноборони Іспанії заявили, що Мадрид передасть Україні нову додаткову батарею ЗРК Hawk. Постачання системи заплановані на вересень.

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