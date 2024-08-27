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Испания уже подготовила более 5 тысяч украинских военных, - Минобороны

Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С осени 2022 года Испания подготовила более 5 тысяч украинских военных в рамках миссии ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Испании Маргариты Роблес во время встречи с украинскими военными, которые проходят обучение в городе Толедо.

Роблес подчеркнула, что "солидарность, поддержка и преданность Испании Украине остаются непоколебимыми, как и с самого начала вторжения России".

Она также напомнила о жестокости этой войны, "особенно в эти дни, когда украинское гражданское население становится жертвами атак, неприемлемыми с любой точки зрения, поскольку они нарушают все нормы права войны и гуманитарного права".

"Испания отправляет в Украину все, что мы можем в пределах возможностей Испании, и с точки зрения подготовки испанские военные чрезвычайно важны. Я очень горжусь той работой, которую они выполняют, и благодарна за нее", - отметила глава Минобороны страны.

По ее словам, с осени 2022 года Испания подготовила более 5 тысяч украинских военных. В обучении приняли участие около 2500 испанских инструкторов.

Помощь Украине от Испании

Напомним, ранее сообщалось, что Испания предоставила Украине 600 миллионов евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, а также медицинское оборудование.

В конце мая президент Владимир Зеленский заявил, что Испания предоставит Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

В июле стало известно, что Испания приступила к передаче Украине новой партии военной помощи. В нее входят 10 боевых танков Leopard 2А4 , несколько экскаваторов и большое количество противотанковых ракет.

Кроме того, в Минобороны Испании заявили, что Мадрид передаст Украине новую дополнительную батарею ЗРК Hawk. Поставки системы запланированы на сентябрь.

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