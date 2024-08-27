Испания уже подготовила более 5 тысяч украинских военных, - Минобороны

Роблес подчеркнула, что "солидарность, поддержка и преданность Испании Украине остаются непоколебимыми, как и с самого начала вторжения России".

Она также напомнила о жестокости этой войны, "особенно в эти дни, когда украинское гражданское население становится жертвами атак, неприемлемыми с любой точки зрения, поскольку они нарушают все нормы права войны и гуманитарного права".

"Испания отправляет в Украину все, что мы можем в пределах возможностей Испании, и с точки зрения подготовки испанские военные чрезвычайно важны. Я очень горжусь той работой, которую они выполняют, и благодарна за нее", - отметила глава Минобороны страны.

По ее словам, с осени 2022 года Испания подготовила более 5 тысяч украинских военных. В обучении приняли участие около 2500 испанских инструкторов.