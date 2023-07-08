Іспанія виступила проти постачання Україні касетних боєприпасів

"Іспанія, ґрунтуючись на твердих зобов'язаннях щодо України, також має тверде зобов'язання, що певна зброя і бомби не можуть бути поставлені за жодних обставин", - заявила вона.

Роблес додала, що рішення про відправку касетних бомб було ухвалено урядом США, а не НАТО, членом якого є Іспанія.

"Ні касетним бомбам і так законній обороні України, яка, як ми розуміємо, не повинна здійснюватися за допомогою касетних бомб", - заявила міністр.

Касетні боєприпаси для України

Касетні боєприпаси заборонені більш ніж у 100 країнах, включно з Іспанією. Вони зазвичай випускають велику кількість дрібних бомб, які можуть вбивати без розбору на великій території. Ті з них, які не вибухають, становлять небезпеку протягом десятиліть.

Напередодні США оголосили черговий пакет військової допомоги для України на понад 800 млн доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зазначив, що касетні боєприпаси дозволять продовжити контрнаступ ЗСУ.

При цьому постачання касетних боєприпасів стане тимчасовим кроком. Вашингтон передаватиме їх Україні, доки на Заході не наростять виробництво артилерійських снарядів, тобто до весни наступного року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.