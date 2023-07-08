Испания выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов

"Испания, основываясь на твердых обязательствах в отношении Украины, также имеет твердое обязательство, что определенное оружие и бомбы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах", - заявила она.

Роблес добавила, что решение об отправке кассетных бомб было принято правительством США, а не НАТО, членом которого является Испания.

"Нет кассетным бомбам и да законной обороне Украины, которая, как мы понимаем, не должна осуществляться с помощью кассетных бомб", - заявила министр.

Кассетные боеприпасы для Украины

Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах, включая Испанию. Они обычно выпускают большое количество мелких бомб, которые могут убивать без разбора на большой территории. Те из них, которые не взрываются, представляют опасность в течение десятилетий.

Накануне США объявили очередной пакет военной помощи для Украины более чем на 800 млн долларов. В него вошли кассетные боеприпасы и другое вооружение.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил, что кассетные боеприпасы позволят продолжить контрнаступление ВСУ.

При этом поставка кассетных боеприпасов станет временным шагом. Вашингтон будет передавать их Украине, пока на Западе не нарастят производство артиллерийских снарядов, то есть до весны следующего года.

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