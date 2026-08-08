Іспанія викрила мережу перевізників мігрантів з власним мініфлотом

Іспанська поліція заявила про ліквідацію однієї з найбільших злочинних мереж, причетних до незаконного переправлення мігрантів через Середземне море. Під час операції правоохоронці затримали 78 осіб, вилучили 18 швидкісних човнів та розкрили схему, яка могла принести організаторам понад 24 мільйони євро прибутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

За даними слідства, угруповання займалося не лише нелегальною міграцією, а й транспортуванням синтетичних наркотиків між Іспанією та Алжиром. Правоохоронці назвали діяльність мережі особливо небезпечною через умови, у яких перевозили людей.

За оцінками слідства, мережа організувала щонайменше 64 операції з переправлення мігрантів. Загалом до Іспанії могли незаконно доставити понад 2000 людей, що принесло злочинцям понад 24 мільйони євро.

Правоохоронці встановили, що човни використовувалися за подвійною схемою. Спочатку ними перевозили синтетичні наркотики, зокрема екстазі, з Іспанії до Алжиру, а під час зворотних рейсів доставляли мігрантів до іспанського узбережжя Середземного моря та острова Ібіца.

У поліції зазначили, що переправлення мігрантів відбувалося в надзвичайно небезпечних умовах. Людей перевозили у переповнених човнах на великій швидкості через неспокійне море.

В окремих випадках на один човен могли завантажувати до 50 людей. Вартість переправлення однієї особи сягала 12 тисяч євро.

Іспанські правоохоронці наголосили, що діяльність таких мереж створює загрозу не лише для міграційної безпеки, а й для життя самих людей, яких вони перевозять.