Испания разоблачила сеть перевозчиков мигрантов с собственным мини-флотом

Испанская полиция заявила о ликвидации одной из крупнейших преступных сетей, причастных к незаконной переправке мигрантов через Средиземное море. В ходе операции правоохранители задержали 78 человек, изъяли 18 скоростных лодок и раскрыли схему, которая могла принести организаторам более 24 миллионов евро прибыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

По данным следствия, группировка занималась не только нелегальной миграцией, но и транспортировкой синтетических наркотиков между Испанией и Алжиром. Правоохранители назвали деятельность сети особенно опасной из-за условий, в которых перевозили людей.

По оценкам следствия, сеть организовала не менее 64 операций по переправке мигрантов. Всего в Испанию могли незаконно доставить более 2000 человек, что принесло преступникам более 24 миллионов евро.

Правоохранители установили, что лодки использовались по двойной схеме. Сначала ими перевозили синтетические наркотики, в том числе экстази, из Испании в Алжир, а во время обратных рейсов доставляли мигрантов к испанскому побережью Средиземного моря и острову Ибица.

В полиции отметили, что переправка мигрантов происходила в чрезвычайно опасных условиях. Людей перевозили в переполненных лодках на большой скорости из-за беспокойного моря.

В отдельных случаях на одну лодку могли загружать до 50 человек. Стоимость переправки одного человека достигала 12 тысяч евро.

Испанские правоохранители подчеркнули, что деятельность таких сетей создает угрозу не только миграционной безопасности, но и жизни самих людей, которых они перевозят.