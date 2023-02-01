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Іспанія відправить Україні кілька десятків БТР M113: названо дату

Фото: Іспанія відправить Україні кілька десятків БТР M113 (flickr.com/caballero2105)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні,1 лютого Міністерство оборони Іспанії заявило, що відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.

Міністр оборони Маргарита Роблес оголосила, що БТР M113 відправиться до України вже наступного понеділка, 6 лютого.

Зокрема, Іспанія поставить в Україну близько двадцяти броньованих машин М113, відомих як Transporte Oruga Acorazados, як частину військової техніки для протидії російському наступу.

Нагадаємо, раніше Роблес заявила, що Уряд Іспанії планує відправити в Україну свої Leopard. Тому вони працюватимуть над підготовкою танків, які зберігаються на складах.

Пізніше міністр оборони Іспанії розповіла, коли Україна отримає танки Leopard.

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