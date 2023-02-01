Іспанія відправить Україні кілька десятків БТР M113: названо дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press .

Зокрема, Іспанія поставить в Україну близько двадцяти броньованих машин М113, відомих як Transporte Oruga Acorazados, як частину військової техніки для протидії російському наступу.

Міністр оборони Маргарита Роблес оголосила, що БТР M113 відправиться до України вже наступного понеділка, 6 лютого.

Нагадаємо, раніше Роблес заявила, що Уряд Іспанії планує відправити в Україну свої Leopard. Тому вони працюватимуть над підготовкою танків, які зберігаються на складах.

Пізніше міністр оборони Іспанії розповіла, коли Україна отримає танки Leopard.

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