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Испания отправит Украине несколько десятков БТР M113: названа дата

Фото: Испания отправит Украине несколько десятков БТР M113 (flickr.com/caballero2105)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 февраля, Министерство обороны Испании заявило, что отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

Министр обороны Маргарита Роблес объявила, что БТР M113 отправится в Украину уже в следующий понедельник, 6 февраля.

В частности, Испания поставит в Украину около двадцати бронированных машин М113, известных как Transporte Oruga Acorazados, как часть военной техники для противодействия российскому наступлению.

Напомним, ранее Роблес заявила, что правительство Испании планирует отправить в Украину свои Leopard. Поэтому они будут работать над подготовкой танков, хранящихся на складах.

Позже министр обороны Испании рассказала, когда Украина получит танки Leopard.

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