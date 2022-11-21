ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іспанія відправить поліцейських в Україну для допомоги у розслідуванні військових злочинів Росії

Новость на русском →
Мадрид, Понеділок 21 листопада 2022 12:23
Іспанія відправить поліцейських в Україну для допомоги у розслідуванні військових злочинів Росії Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Іспанські поліцейські найближчими тижнями вирушать в Україну для надання допомоги у розслідуванні військових злочинів російської армії, заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на Парламентській асамблеї НАТО в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

До Києва вже прибула передова делегація іспанських поліцейських для зустрічі із представниками української прокуратури, повідомили у МВС Іспанії.

Під час першої зустрічі сторони встановили умови співробітництва та конкретизували райони дислокації, повідомили у міністерстві.

Іспанські офіцери працюватимуть разом з українськими слідчими та прокурорами зі збору доказів, які можуть бути включені до справ про порушення міжнародного права після вторгнення Росії до України у лютому.

Навчальний центр для українських військових

Санчес також повідомив, що наприкінці листопада почне працювати новий навчальний центр для українських військовослужбовців в іспанському місті Толедо.

Нагадаємо, програма підготовки українських снайперів у Толедо передбачає навчання 400 українських військовослужбовців кожні два місяці.

Крім того, Іспанія розглядає можливість навчання українських солдатів прийомам, пов'язаним з кіберзахистом, а також використанню коштів, які нещодавно були відправлені в Україну, таких як польова артилерія 105/14 та ракетний комплекс Hawk.

Навчальні програми є частиною Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Україна), яку спонсорує Європейський Союз, яка доповнює доставку зброї в Україну, щоб протистояти російському вторгненню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Війна Росії проти України
NEWS
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати