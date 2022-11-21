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Испания отправит полицейских в Украину для помощи в расследовании военных преступлений России

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Мадрид, Понедельник 21 ноября 2022 12:23
Испания отправит полицейских в Украину для помощи в расследовании военных преступлений России Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Испанские полицейские в ближайшие недели отправится в Украину для оказания помощи в расследовании военных преступлений российской армии, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на Парламентской ассамблее НАТО в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Киев уже прибыла передовая делегация испанских полицейских для встречи с представителями украинской прокуратуры, сообщили в МВД Испании.

В ходе первой встречи стороны установили условия сотрудничества и конкретизировали районы дислокации, сообщили в министерстве.

Испанские офицеры будут работать вместе с украинскими следователями и прокурорами по сбору доказательств, которые могут быть включены в дела о нарушениях международного права после вторжения России в Украину в феврале.

Учебный центр для украинских военных

Санчес также сообщил, что в конце ноября заработает новый учебный центр для украинских военнослужащих в испанском городе Толедо.

Напомним, программа подготовки украинских снайперов в Толедо предполагает обучение 400 украинских военнослужащих каждые два месяца.

Кроме того, Испания рассматривает возможность обучения украинских солдат приемам, связанным с киберзащитой, а также использованию средств, которые недавно были отправлены в Украину, таких как полевая артиллерия 105/14 и ракетный комплекс Hawk.

Учебные программы являются частью Миссии военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Украина), спонсируемой Европейским Союзом, которая дополняет доставку оружия в Украину, чтобы противостоять российскому вторжению.

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