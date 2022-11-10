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Українські снайпери пройдуть навчання в Іспанії: що відомо

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Україна, Четвер 10 листопада 2022 12:20
Українські снайпери пройдуть навчання в Іспанії: що відомо Фото: українські снайпери пройдуть навчання в Іспанії (vozpopuli.com)
Автор: Наталія Гурковська

Іспанські збройні сили підготують українських снайперів на військовій базі Толедо. Відповідну угоду було підписано двома країнами у понеділок, 7 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vozpopuli.

Програма підготовки українських снайперів передбачає навчання 400 українських військовослужбовців кожні два місяці.

Угода про співпрацю також передбачає навчання іншим можливостям: від базового курсу знешкодження вибухових речовин до парамедичного навчання.

Крім того, Іспанія розглядає можливість навчання українських солдатів прийомам, пов'язаним з кіберзахистом, а також використанню засобів, які нещодавно були відправлені в Україну, таких як польова артилерія 105/14 та ракетний комплекс "Hawk".

Як пише видання, навчальні програми є частиною Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Україна), яка спонсорується Європейським Союзом та доповнює постаання зброї в Україну, щоб протистояти російському вторгненню.

За даними, наданими Міноборони, Іспанія організувала понад 30 логістичних перевезень зброї та матеріалів до Польщі для їхньої подальшої передачі Україні.

Як повідомлялось, іспанська НГО "Help to Ukraine" передала Україні 20 роботів для дистанційного обстеження пацієнтів "Homedoctor".

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