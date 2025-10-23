ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Испания ответила на критику Трампа и пообещала присоединиться к закупкам оружия Украине

Мадрид, Четверг 23 октября 2025 16:55
UA EN RU
Испания ответила на критику Трампа и пообещала присоединиться к закупкам оружия Украине Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Испании ответили на критику США относительно того, что страна недостаточно тратит на оборону - ниже оговоренных на саммите НАТО 5% ВВП. Также Мадрид пообещал присоединиться к финансированию оружия для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление испанского премьер-министра Педро Санчеса, которого цитирует El Pais.

"Мы выполняем свои обязанности и взятые обязательства, особенно в вопросах оборонных возможностей", - сказал Санчес.

Он напомнил, что несмотря на договоренность стран НАТО в июне тратить на оборону 5% ВВП, Испания согласовала с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте выполнение обязательств на уровне 2,1% ВВП.

По оценкам НАТО, этим летом Испания уже потратила около 2% ВВП на оборону.

"Испания является преданным членом Североатлантического альянса", - добавил глава испанского правительства.

Также Санчес утверждает, что Мадрид присоединится к совместным закупкам вооружения для Украины в рамках программы PURL.

"Я имел возможность поговорить с президентом Зеленским и сообщил ему, что Испания присоединится к этой программе", - отметил глава испанского правительства, отвечая на вопрос журналистов.

Критика Трампа в сторону Испании

Как известно, за последнюю неделю американский лидер трижды публично атаковал Мадрид. Он говорил, что "Испания - не командный игрок" и отмечал недостаточные расходы на оборону.

Трамп недоволен тем, что Испания отказывается повысить расходы на оборону до 5% ВВП - уровня, согласованного на саммите НАТО в Гааге в июне.

Мадрид, впрочем, ранее договорился с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, что будет выполнять свои обязательства при уровне 2,1% ВВП. В Испании считают, что такой вклад "полностью покрывает потребности НАТО".

Как сообщалось, Трамп пригрозил Испании наказанием за то, что она так и не повысила расходы на оборону до 5% ВВП.

Закупки оружия для Украины в США

Как известно, ряд стран НАТО участвуют в закупках оружия в США для Украины за свой счет.

Этот механизм называется PURL - (Prioritized Ukraine Requirements List), поскольку союзники покупают и передают сначала приоритетное оружие для Украины, которое заранее согласовывают с Киевом.

На сегодня более половины стран НАТО участвуют в программе PURL. Как заявлял генсек Альянса Марк Рютте, еще недавно к механизму были привлечены только 6 стран, однако после заседания "Рамштайн" еще 17 стран присоединились к PURL.

В списке государств-членов программы PURL - Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Норвегия, Дания и другие.

По состоянию на октябрь 2025 года Украина получила оружия на более 2,4 млрд долларов в рамках инициативы PURL.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Испания Дональд Трамп
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию