Испания ответила на критику Трампа и пообещала присоединиться к закупкам оружия Украине

В Испании ответили на критику США относительно того, что страна недостаточно тратит на оборону - ниже оговоренных на саммите НАТО 5% ВВП. Также Мадрид пообещал присоединиться к финансированию оружия для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление испанского премьер-министра Педро Санчеса, которого цитирует El Pais .

"Мы выполняем свои обязанности и взятые обязательства, особенно в вопросах оборонных возможностей", - сказал Санчес.

Он напомнил, что несмотря на договоренность стран НАТО в июне тратить на оборону 5% ВВП, Испания согласовала с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте выполнение обязательств на уровне 2,1% ВВП.

По оценкам НАТО, этим летом Испания уже потратила около 2% ВВП на оборону.

"Испания является преданным членом Североатлантического альянса", - добавил глава испанского правительства.

Также Санчес утверждает, что Мадрид присоединится к совместным закупкам вооружения для Украины в рамках программы PURL.

"Я имел возможность поговорить с президентом Зеленским и сообщил ему, что Испания присоединится к этой программе", - отметил глава испанского правительства, отвечая на вопрос журналистов.

Критика Трампа в сторону Испании

Как известно, за последнюю неделю американский лидер трижды публично атаковал Мадрид. Он говорил, что "Испания - не командный игрок" и отмечал недостаточные расходы на оборону.

Трамп недоволен тем, что Испания отказывается повысить расходы на оборону до 5% ВВП - уровня, согласованного на саммите НАТО в Гааге в июне.

Мадрид, впрочем, ранее договорился с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, что будет выполнять свои обязательства при уровне 2,1% ВВП. В Испании считают, что такой вклад "полностью покрывает потребности НАТО".