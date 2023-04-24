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Іспанія виділяє 8 млрд євро на оборонні витрати: країна хоче купити винищувачі Eurofighter

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Іспанія, Понеділок 24 квітня 2023 17:34
Іспанія виділяє 8 млрд євро на оборонні витрати: країна хоче купити винищувачі Eurofighter Фото: Eurofighter (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Іспанія підвищує свої витрати на оборону. У квітні країна виділяє 8 мільярдів євро на озброєння, серед іншого планується закупівля винищувачів Eurofighter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Іспанії, про які пише газета El Mundo.

Кабінетом міністрів Іспанії були схвалені інвестиції майже 5 мільярдів і плюс ще 3 мільярди на оборонну країну. Йшлося про винищувачі Eurofighter, гелікоптер NH-90 або бойові колісні машини (VCR) 8x8.

"З точки зору оборони, як і в усіх країнах-партнерах та союзниках, Іспанія зміцнює стабільну структуру фінансування, щоб забезпечити збройні сили необхідними можливостями для ефективного виконання їх місій та операцій, як постійних, так і тимчасових, які вони розгортають за кордоном", - йдеться у матеріалі.

Збільшення витрат на оборону є одним із зобов'язань, які НАТО зажадала від Іспанії на саміті Альянсу в Мадриді. 11-го квітня було схвалено угоду, яка дозволить Міністерству промисловості, торгівлі та туризму Іспанії забезпечити фінансування програм HALCON. Йдеться про придбання 20 літаків Eurofighter останнього покоління для заміни парку F-18.

Нагадаємо, що Іспанія має намір поставити танки Leopard 2A4 в Україну найближчими днями. Мова йде про шість з десяти обіцяних машин.

Національний центр розвідки Міністерства оборони Іспанії проводить найбільшу за останні 20 років реорганізацію. Це необхідно для протистояння ворожій гібридній стратегії РФ, яка стосується Іспанії.

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