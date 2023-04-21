Іспанія реформує свій центр розвідки для протидії агресії РФ, - DW

Національний центр розвідки Міністерства оборони Іспанії проводить найбільшу за останні 20 років реорганізацію. Це необхідно для протистояння ворожій гібридній стратегії РФ, яка стосується Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Планується створити так звані центри місій - підрозділи, які спеціалізуватимуться на боротьбі зі шпигунством з боку Росії, ворожою пропагандою та дезінформацією.

Також ці центри мають протистояти кібератаками та спробами обійти санкції ЄС, накладені на експорт у РФ товарів військового призначення.

Центр розвідки вважає, що Росія останнім часом помітно збільшила свою розвідувальну та іншу ворожу діяльність в Іспанії, що спричиняє обґрунтовану тривогу. DW пише, що Росія застосовує класичне шпигунство та інші форми дестабілізації держави. Йдеться про кібератаки на держустанови, Міністерства оборони та МЗС. Усього ж держоргани Іспанії у 2022 році зазнали 254 934 таких атак.

Також не припиняються спроби постачати з Іспанії до Росії, в обхід санкцій ЄС товари та технології для оборонної промисловості. Так, у ході операції спецслужб під кодовою назвою Chelico нещодавно було розкрито діяльність якоїсь компанії, яка влаштувалася в місті Ірун на півночі Іспанії. У ній працювали громадяни Росії та України, які нібито намагалися налагодити постачання до РФ компонентів для виробництва кабін військових літаків.