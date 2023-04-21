Іспанія реформує свій центр розвідки для протидії агресії РФ, - DW
Національний центр розвідки Міністерства оборони Іспанії проводить найбільшу за останні 20 років реорганізацію. Це необхідно для протистояння ворожій гібридній стратегії РФ, яка стосується Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Планується створити так звані центри місій - підрозділи, які спеціалізуватимуться на боротьбі зі шпигунством з боку Росії, ворожою пропагандою та дезінформацією.
Також ці центри мають протистояти кібератаками та спробами обійти санкції ЄС, накладені на експорт у РФ товарів військового призначення.
Центр розвідки вважає, що Росія останнім часом помітно збільшила свою розвідувальну та іншу ворожу діяльність в Іспанії, що спричиняє обґрунтовану тривогу. DW пише, що Росія застосовує класичне шпигунство та інші форми дестабілізації держави. Йдеться про кібератаки на держустанови, Міністерства оборони та МЗС. Усього ж держоргани Іспанії у 2022 році зазнали 254 934 таких атак.
Також не припиняються спроби постачати з Іспанії до Росії, в обхід санкцій ЄС товари та технології для оборонної промисловості. Так, у ході операції спецслужб під кодовою назвою Chelico нещодавно було розкрито діяльність якоїсь компанії, яка влаштувалася в місті Ірун на півночі Іспанії. У ній працювали громадяни Росії та України, які нібито намагалися налагодити постачання до РФ компонентів для виробництва кабін військових літаків.
Нагадаємо, що міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосить про нову військову допомогу Україні в п'ятницю, 21 квітня. Серед іншого, очікується постачання засобів повітряної та військово-морської оборони.
Шість танків Leopard 2, які Іспанія пообіцяла передати Україні, прибули до порту Сантандер у північній частині країни.
В Іспанії майже 200 українських військових завершили навчання в піхотній академії Толедо.
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