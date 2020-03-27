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Іспанія повернула Китаю неякісні тести на коронавірус

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 16:00
Іспанія повернула Китаю неякісні тести на коронавірус
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Іспанські мікробіологи повідомили, що перші 9 тисяч тестів з партії мають чутливість 30%

Сьогодні, 27 березня, в МОЗ Іспанії заявили, що велика партія неякісних експрес-тестів на коронавірус була повернена до Китаю. Про це повідомляє El Pais.

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла заявив, що неякісні тести під назвою Shengzhen Bioeasy Biotechnology були відправлені назад китайському виробнику.

Як повідомляється, перші 9 тисяч тестів з партії мають чутливість тільки 30%, а потрібно щонайменше 80%. Так 640 тисяч тестів надійшли до Іспанії у понеділок, де мадридські лікарні й виявили їхню малу ефективність. Лікарі провели тести пацієнтам, які були хворими на коронавірус, результати виявлялись негативними.

Посольство Китаю в Іспанії заявило, що Shengzhen Bioeasy Biotechnology не має ліцензії на продаж своєї продукції, і що компанія не входить у список класифікованих постачальників.

У відповідь уряду Іспанії, компанія Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, що замінить деякі набори для тестування, а неправильні результати можуть бути наслідком невдалого збору проб або неправильного використання наборів.

Нагадаємо, експрес-тести для виявлення коронавірусу, куплені Іспанією у Китаю, не працюють.

Також Служба безпеки вилучила контрабанду неякісних ліків та підроблених експрес-тестів для діагностування коронавірусу.

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