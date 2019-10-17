Іспанія збільшить кількість поліції в Каталонії

Фото: заворушення в Барселоні (twitter.com/punsix)

Додаткові сили поліції покликані гарантувати безпеку в Каталонії

Уряд Іспанії направить Каталонию, де відбуваються заворушення в результаті акцій протестів додаткові сили поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка, передає Reuters.

За його словами, збільшення кількості поліцейських дозволить гарантувати безпеку і дасть можливість правоохоронцям відпочивати.

Нагадаємо, в ніч на четвер у Барселоні загострилися сутички між поліцією та учасниками акцій протестів за незалежність Каталонії. За повідомленням іспанської поліції демонстранти використовують "коктейлі Молотова", а також знову звели на центральних вулицях барикади і підпалили кілька автомобілів.

Також РБК-Україна писало, що під час протестів в Каталонії затримали 20 осіб. Також повідомлялося, що в результаті зіткнень постраждали 53 людини.

Протести в Каталонії загострилися після того, як Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років.